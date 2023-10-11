«الأحرار الاشتراكيين» يدين الانتهاكات والعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

أدان الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، الممارسات الإسرائيلية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، واصفا إياها بأنها «إجرامية وغير إنسانية»، وأنها أعمال مرفوضة شكلا وموضوع لأن الكيان الإسرائيلي المتغطرس يستخدم كل أنواع الأسلحة المحظورة دوليا ضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية.

إسرائيل اعتادت على القيام بأعمال إجرامية

وقال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن إسرائيل اعتادت على القيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية دون أن تلقى رفضا من مجلس الأمن، ولم تطلق المنظمات الحقوقية المشبوهة ولا البرلمان الأوروبي المتسلط على مصر أي إدانات لهذه الأعمال الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن قضية أرضه وحريته كشعب يمتلك سيادته.

الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

أضاف أن من حق الشعب الفلسطيني أن يدفع عن حقوقه بالمقاومة المشروعة ضد عادات وعدوان العدو الإسرائيلي، مطالباً الشعب الفلسطيني بالاستمرار في الدفاع عن أرضه وحريته ضد الكيان الإسرائيلي المتغطرس.