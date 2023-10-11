انطلاق فعاليات معرض الكتاب التاسع في الشيخ زايد بعنوان «ثقافة ونصر»

افتتح الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، معرض الشيخ زايد للكتاب في دورته التاسعة بعنوان «ثقافة ونصر» المقام بمدينة الشيخ زايد، في الفترة من 11 حتى 22 أكتوبر الجاري، والتي خصصت هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، تحت رعاية وزارتي الثقافة، والإسكان، ومحافظة الجيزة.

وعقب الافتتاح، تفقد الدكتور حسن الشوربجي، أجنحة المعرض التي تضم العديد من الكتب، واستمع إلى شرح واف من قبل مسؤولي دور النشر، معربا عن سعادته بتنظيم المعرض وسط زخم من المشاركين من دور النشر، كما أكد أنّ المعرض تجربة رائدة في القطاع الثقافي.

وألقى الدكتور حسن الشوربجي، كلمة أعرب فيها عن الشعور بالفخر والامتنان بالمعرض، مبلغا تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى المعرض والحضور.

وأوضح أنّ رسالة الهيئة هي تحقيق التنمية المتكاملة على المستويات كافة، وأنّ تجربة المعرض سيتم العمل على تطبيقها بأكثر من مدينة جديدة، مشيدا بحسن التنظيم خاصة أنّ المعرض توافق مع الذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر.