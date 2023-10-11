الأمم المتحدة تحذر من حصار شامل على غزة: «ما يحدث تقشعر له الأبدان»

حذر مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، من الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة، واعتبر أن حجم وسرعة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أمر تقشعر له الأبدان».

احترام قوانين الحرب

وأضاف جريفيث، في بيان له اليوم الأربعاء، إن «رسالتي للأطراف كافة واضحة لا لبس فيها، وهي يجب احترام قوانين الحرب»، مشيراً إلى القصف المكثف على قطاع غزة المكتظ بالسكان، مما تسبب في مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف، وحدوث أضرار جسيمة في مئات المنازل والمراكز الصحية والمدارس، التي تأوي عشرات الآلاف من النازحين.

ودعا المسؤول الأممي إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مطالباً بالسماح للمدنيين بالوصول إلى مناطق أكثر أماناً.

ضرورة حماية المدنيين

بدورها، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينجز، إن ما لا يقل عن 200 ألف شخص من سكان قطاع غزة، البالغ تعدادهم 2.2 مليون نسمة، نزحوا من مناطق معيشتهم خوفاً على حياتهم، أو بعدما دُمرت منازلهم بفعل الغارات الجوية.

وشدد بيان الأمم المتحدة على ضرورة حماية المدنيين، خاصة الأطفال، والمنشآت الطبية، والعاملين في المجالين الإنساني والصحي، والصحفيين، وإطلاق سراح المدنيين الذين أُسروا على الفور، دون قيد أو شرط.

وأضاف أنه يتعين على جميع الأطراف الفاعلة أن تسمح للفرق الإنسانية والبضائع بالوصول إلى مئات آلاف الأشخاص المحتاجين فوراً وبأمان.