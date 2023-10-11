وظائف من «الشباب والرياضة براتب يصل 7 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية بروات مجزية بإحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال المبيعات برواتب مجزية وحوافز شهرية والعديد من المميزات الوظيفية الآخرى، وهي متاحة للخريجين.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة للقارئ، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف المقدمة من وزارة الشباب والرياضة والتي جاءت على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف

1. تليسيلز «أكونت إمارات».

2. أخصائي تحصيل «أكونت سعودي».

والعمل يكون من المعادي.

الشروط المطلوب توافرها

- خبرة في التليسيلز.

- مطلوب خريجيين فقط.

- مستوى من جيد إلى ممتاز فقط في اللغة الإنجليزية.

- يمتلك مهارات التواصل.

- أن يكون ممتاز في استعمال برامج الأوفيس.

- أقصى سن للتقديم 35 عاما.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظيفة على راتب من 4000 إلى 7000، بالإضافة إلى عمولة وتأمين طبي واجتماعي، ومواعيد عمل ثابتة شيفت من 8 صباحا إلى 4 مساء، وشيفت من 9 صباحا حتى 5 مساء.

كيفية التقديم للوظيفة

وذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه للتقديم على الوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/VjcqKJbmri

ولمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

www.tawzeefmasr.com

وظائف خدمة عملاء

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن حاجة شركة أخرى للتعيين في الوظائف ممثل خدمة عملاء، للعمل بالقرية الذكية، على أن يكون خريج ويمتلك المتقدم مستوى من جيد إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية ومهارات التواصل، يكون ممتاز في استعمال برامج الأوفيس، ويكون أقصى سن للتقديم 35 عامًا، ويفضل سكان منطقه الهرم أو فيصل او أكتوبر لتوفير مواصلات.

الحقوق والمميزات

ويوجد بعض المميزات والحقوق في الوظائف المتاحة، وهي كما يلي:

- الراتب:5250 جنيهًا + عمولة.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات متغيرة.

- يحصل الموظف على يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظيفة من خلال ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا.