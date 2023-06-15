«الزراعة»: مشروع «برايد» يطلق مبادرة لدعم سيدات قرية جارة أم الصغير بمطروح

أطلق مشروع «برايد»، مبادرة لسيدات أصغر قرية في مصر هي قرية قارة أم الصغير جنوب شرق مدينة مرسي مطروح، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية وخاصة المناطق الأكثر احتياجا لتقديم كافة الخدمات والمشروعات التنموية المدرة للدخل على رأسها المرأة المعيلة بصحراء مطروح.

ووفقا لبيان صحفي، قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية «برايد»، إن المشروع يقوم على تنمية المرأة البدوية في مناطق عمل المشروع خاصة في مجالي التعليم والتدريب على المشغولات اليدوية من الضبعة الى السلوم بالإضافة إلى واحة الغروب جنوب مدينة مرسي مطروح بـ300 كيلو متر في الجنوب.

من جانبها أكدت المهندسة فاطمة عبد الحاكم مدير إدارة تنمية المرأة بمشروع برايد أن المشروع قدم عدد 11 دورة تدريبية للمرأة المعيلة بمناطق عمل المشروع تساعدها على اكتساب مهارات تحقق لهن عائد مادي يحسن من المستوى المعيشي لهن خاصة في مجال المشغولات اليدوية.

130 قطعه ملابس جاهزة ومشغولات يدوية

وأوضحت مدير إدارة المرأة أن المبادرة التي أطلقها المشروع تتضمن تقديم عدد 130 قطعه ملابس جاهزة ومشغولات يدوية وشنط اسعافات اوليه كهدايا لسيدات قرية الجارة للاستفادة منها.

فيما أعرب الشيخ جبريل عمر حمزة شيخ القرية عن تقديره لهذه المبادرة التي تساعد المرأة في قرية جارة أم الصغير على تحسين الحياة المعيشية لذلك نقدم الشكر والتقدير على الدعم المستمر خاصة في مجالات تنمية المرأة كمشروعات صغيرة مدرة للدخل من خلال مركز التنمية المستدامة مثل مشروعات الدواجن وغيرها للمساعدة لسيدات القرية.

تسليم أبراج الحمام للمرأة المعيلة

وزارت القرية المهندسة هالة محمد نائب مدير إدارة دارة تنمية المرأة والدكتورة إسراء جمال من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز، تزامنا مع بدء إدارة تنمية المرأة تسليم أبراج الحمام للمرأة المعيلة، خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع ادارة الدعم الفني والإرشادي المنتشرة من الضبعة حتى السلوم، بالإضافة الى دعمها بالأعلاف لمدة ثلاثة أشهر للمساعدة في تحقيق دخل من المشروعات الصغيرة للمرأة البدوية بصحراء مطروح.