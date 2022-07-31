مشروع «برايد» يستعد لموسم الأمطار الشتوية بمطروح بإنشاء وإعادة تأهيل الآبار

أجرى نعيم مصلحي المنسق الوطني لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية «برايد»، جولة ميدانية للأنشطة التي ينفذها المشروع بمحافظة مطروح في المنطقة الممتدة من غرب الضبعة وحتى السلوم، وذلك في ضوء تكليفات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيه عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.

تنفيذ مشروع «برايد»

وعقد المنسق الوطني بعقد اجتماع مع المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي لمشروع «برايد» وقيادات مركز التنمية المستدامة بمطروح والممثل لـ مركز بحوث الصحراء في تنفيذ مشروع «برايد» للوقوف على مراحل تنفيذ الخطة السنوية.

وتفقد المنسق الوطني العديد من الأنشطة الخاصة بالمشروع في عدد من المواقع على الطبيعة بمرافقة المسؤولين عن الأنشطة وبحضور المواطنين المستفيدين من أنشطة مشروع «برايد».

وقال «مصيلحي»، إنَّ معدلات التنفيذ الخاصة ومدى التقدم في تنفيذ أنشطة حصاد المياه كأحد الأنشطة المهمة المرتبطة بظاهرة تغير المناخ بمناطق رقبة الثعالب بقرية المثاني بمركز النجيلة وكذلك مناطق «الضوايا والمقرون وأولاد رسلان ومنطقة العوامة ومنطقة أغريبيل غرب مدينة مرسى مطروح.

توجيهات بتكثيف العمل للانتهاء من إنشاء 700 بئر

ووجه بضرورة تكثيف العمل للانتهاء من إنشاء 700 «بئر نشو»، و60 خزانًا أرضيًا، إضافة إلى إعادة تأهيل 20 بئرا رومانيا لحصد وتخزين 110 آلاف متر مكعب من مياه الأمطار فى مناطق عمل المشروع الممتدة من غرب الضبعة وحتى السلوم، التي تعتمد على الأمطار، فضلاً عن إنشاء 100 سد في بطون الوديان لحجز وتخزين 100 ألف متر مكعب للزراعات البستانية المعمرة وذلك استعداداً لفترات هطول الأمطار خلال موسم الشتاء المقبل، مشددا على ضرورة أن يتم نهو هذه الأعمال فى شهر نوفمبر 2022.

وخلال الجولة الميدانية، تابع المنسق الوطني بمتابعة بعض المزارع الإرشادية النموذجية المتكاملة ومدى تقدم العمل فى تنمية المراعي من إدخال الشجيرات العلفية والبانيكم، ومتابعة الخدمات التى يقدمها المشروع للمواطنين في تنمية زراعات الخضر والأشجار البستانية.

وأوضح مصيلحي، أنَّ أبرز ما يميز هذا المشروع هو التكامل بين العديد من الأنشطة حيث سيتم تنفيذ أنشطة حصاد مياه الأمطار وتنمية وتأهيل الوديان وتطهير الآبار الرومانية القديمة وتنمية المراعي والثروة الحيوانية والرعاية البيطرية وإنشاء مدارس ووحدات صحية ثابتة ومتنقلة وفصول لمحو الأمية وإنشاء وتمهيد الطرق للربط بين المجتمعات والقرى والنجوع، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة مطروح، والمتابعة المستمرة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكّد المنسق الوطني أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» ومساهماته الجادة فى مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة بالمنطقة الغربية في إطار رؤية مصر 2030، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في ضوء الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة التي تشمل تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، لمواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بالأمن الغذائي من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية في مجالات التنمية الزراعية المستدامة.