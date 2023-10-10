إنجازات 10 سنوات.. كيف ساهمت البورصة السلعية في توفير آلية شفافة للتسعير؟

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ إنشاء البورصة السلعية ساعد في تداول السلع من خلال البورصة على وجود سوق منظم لتداول السلع وتوفير آلية شفافة للتسعير من خلال تفاعل قوي على العرض والطلب، مؤكدة أنّ الأمر أدى إلى انخفاض ملموس في أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق مثل سلعتي القمح والذرة.

حكاية وطن - 9 سنوات من الانجازات

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في كتاب حكاية وطن - 9 سنوات من الانجازات، بأنّ حجم عمليات التداول أكثر من 8 آلاف عملية منفذة، والكميات المتداولة أكثر من مليون طن منفذ بإجمالي 12.2 مليار جنيه.

القمح الروسي والأوكراني

- تداول مليون طن بقيمة 10.6 مليار جنيه.

ذرة صفراء روماني واوكراني

- تداول 508.56 طن بقيمة 639 مليون جنيه.

الذرة الصفراء والردة

- تداول 660.12 طن بقيمة 127 مليون جنيه.

السكر الأبيض

- تداول 210.32 طن بقيمة 784 مليون جنيه.

كسب الفول الصويا

- تداول 200 طن بقيمة 4.6 مليون جنيه.