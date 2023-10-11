كيف تخفف أسعار القمح العالمية ضغوط الموازنة المصرية؟.. خبير اقتصادي يوضح

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الفترة الحالية شهدت تراجعًا في معظم أسعار السلع حول العالم، والتي من بينها «القمح»، وذلك بسبب وفرة المحصول خاصة بعد هدوء الأحداث الفترة الحالية بين روسا وأوكرانيا، كما ساهم دخول الهند كمصدر للقمح في تعددية الإنتاج وزيادة المعروض.

استهلاك مصر من القمح

وأضاف «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بعض الدول تتجه إلى تخفيف زراعة القمح كما تستهلك مصر حاليا للقمح نحو 22 مليون طن سنويا وتقوم بزراعة 10 ملايين طن وتستورد نحو 12 مليون طن، في ظل أن الدولة المصرية اتجهت بعد الأزمة الروسية والأوكرانية إلى توسيع الرقعة الزراعية نحو 9.5 مليون فدان.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن جميع الدول بدأت أن تتجه حاليا إلى زراعة المحاصيل المختلفة، ومنها القمح نظرا لاعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية مما يؤدي إلى توافر المحصول ما ساهم في تراجع الأسعار، وفقا لآليات العرض والطلب في ظل أن هناك توقعات بهبوط الأسعار الفترة المقبلة؛ مما يؤدي إلى انخفاض مؤشرات التضخم الأجنبي وبالتالي ستهدأ الأوضاع الاقتصادية حول العالم وتراجع أسعار الفائدة.

رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للقمح

وأوضح أن تزويد المنتج المحلي من القمح يساهم في توفير الحجم الدولاري أو التحويلات الدولارية المطلوبة لشراء القمح، كما تمتلك الدولة خطة طموحة تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للقمح مما يعني تقليل فاتورة الاستيراد.