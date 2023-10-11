قصف متبادل بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل لليوم الرابع.. وقتلى من الجانبين

تعرضت بلدات في جنوب لبنان لقصف جوي ومدفعي عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ردًا على هجوم صاروخي جديد نفذه «حزب الله» على موقع عسكري تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في استمرار للقصف المتبادل بين الجانبين لليوم الرابع على التوالي، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

إسرائيل تستهدف جنوب لبنان

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن محيط بلدة «الضهيرة» في جنوب لبنان، تعرض لقصف مدفعي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، وكان محيط بلدة «يارين» المجاورة هدفًا لقصف إسرائيلي بالقذائف الفسفورية المحرمة دولياً، بحسب الوكالة الرسمية.

وأضافت أن مسلحين من «حزب الله» أُطلقوا صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق شمال إسرائيل، في وقت سابق اليوم الأربعاء، ورداً على ذلك، قامت إسرائيل بقصف محيط بلدتين في جنوب لبنان، مما أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين.

وفى وقت سابق، أطلق مسلحو «حزب الله» صاروخين من لبنان باتجاه أبراج مراقبة إسرائيلية، وأجهزة رادار في مستوطنة «جرداي»، المواجهة لبلدة «الضهيرة»، كما أكد الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على منصة «إكس»، المعروف سابقًا باسم «تويتر»، إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان نحو موقع عسكري إسرائيلي على الحدود.