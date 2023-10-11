افتتاح معرض «الكاريكاتير المصري ونصر أكتوبر» بدار الأوبرا

افتتح الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بوزارة الثقافة، معرض الكاريكاتير للفنان ألكسندر صاروخان والفنان محمد عبدالمنعم رخا، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

معرض كاريكاتير عن نصر أكتوبر

أقيم المعرض تحت عنوان «الكاريكاتير المصري ونصر أكتوبر» بقاعة صلاح طاهر دار الأوبرا المصرية، ويستمر من 10 حتى 18 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنتصارت أكتوبر المجيدة.

حضر الافتتاح الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، الفنانة فيفيان البتانوني رئيس الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، سيلفا نارديان حفيدة الفنان الراحل ألكسندر صاروخان، أسرة الفنان الراحل محمد عبدالمنعم رخا، الفنانة رغداء جواد حجازي، الدكتور جورج سيمونيان عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة الأهرام الكندية.

كما حضر الفنان عماد عبدالمقصود رئيس قسم الكاريكاتير بمجلة روز اليوسف، الفنان وسام خليل، الفنانة مروة إبراهيم رسامي الكاريكاتير الفائزين في مسابقة الكاريكاتير ونصر أكتوبر، التي نظمتها مؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بالتعاون مع أسرة صاروخان.

مجموعة رسوم متعلقة بنصر أكتوبر لصاروخان

وأكد الباحث عبدالله الصاوي، أن المعرض يضم أكثر من مائتي رسم كاريكاتيري يتنوع بين الكاريكاتير والبورتريه الكاريكاتيري، لأكثر من 50 رسام كاريكاتير مصري وعربي وأجنبي، مضيفا أن المعرض يضم ولأول مرة بالتعاون مع أسرة صاروخان وجواد حجازي، مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية المتعلقة بنصر أكتوبر لرائد الكاريكاتير السياسي المصري ذو الأصول الأرمينية ألكسندر صاروخان، ورسام الكاريكاتير المصري الراحل جواد حجازي.

وأضاف أن المعرض الكاريكاتيري يعرض مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية بجودة عالية، لمجموعة من رواد فن الكاريكاتير المصري، الذين عاصروا نصر أكتوبر، منهم «رخا، زهدي العدوي، أحمد طوغان، صلاح جاهين، جورج بهجوري»، وغيرهم من رسامي الكاريكاتير.