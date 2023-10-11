سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-10-2023

يواصل سعر اليورو استقراره في ختام تعاملات اليوم الاربعاء داخل البنوك المصرية، وبلغ متوسط سعر اليورو اليوم 32.67 للشراء و32.82 للبيع، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء داخل البنك الأهلي المصري 32.60 جنيه للشراء و32.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

ويبلغ سعر اليورو في بنك مصر 32.34 جنيه شراء و32.62 جنيه بيعا.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

كما يسجل سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 32.67 جنيه للشراء و 32.82 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبالنسبة لسعر اليورو داخل البنك التجاري الدولي يصل إلى 33.03 جنيه بيعا و33.74 جنيه شراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعن سعر اليورو ختام تعاملات اليوم الاربعاء داخل بنك الإسكندرية بلغ 32.85 جنيه للبيع و32.70 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

ووصل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان إلى 32.33 جنيه شراء و32.80 جنيه بيعا.