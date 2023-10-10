سعر الیورو الیوم الثلاثاء 10-10-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

يواصل سعر الیورو الیوم الثلاثاء 10-10-2023 في البنوك استقراره منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، إذ لم يطرأ على الأسعار أي تغيير منذ فترة طويلة، وذلك وفقاً للمواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الیورو الیوم الثلاثاء 10-10-2023 في البنوك 32.44 جنيه للشراء، و32.62 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

يسجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية في بنك مصر 32.62 جنيه للبيع، و32.44 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنك التجاري الدولي إلى 33.03 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 32.74 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم الثلاثاء داخل البنك المركزي المصري 32.48 جنيه للشراء، و32.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 32.59 جنيه للشراء، و32.72 جنيه للبيع.