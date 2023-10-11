رسائل طلاب فلسطين لـ«طب الزقازيق» بعد قرار عميد الكلية بتأجيل امتحاناتهم

كلمات بسيطة دونها الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لكن وقعها كان مؤثرا على الطلاب وبخاصة الفلسطينيين الذين لم يستطيعوا حضور الامتحانات بسبب القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنازل بقطاع غزة، حيث كتب عميد الكلية: «أبنائي طلاب فلسطين الحبيبه مٓن أراد منكم تأجيل الامتحان من طلاب الفرقة الخامسة والسادسة يتقدم اليوم بطلب تأجيل للدور القادم، ودون عذر، فقط بإثبات الهوية، العالم كله يعلم عذركم، فتقرر السماح بتأجيل امتحانات طلاب الفرقة الخامسة والسادسة من الطلاب الفلسطينيين للدور المقبل»، لتلقى هذه الرسالة ردود أفعال كبيرة من قبل الطلاب.

تأجيل امتحانات طلاب فلسطين بطب الزقازيق

قرار عميد كلية طب الزقازيق، لاقى تفاعلا كبيرا لدى طلاب غزة، من بينهم الطالب عبدالكريم البحيصي، الذي أكد لـ«الوطن»، أن هذا القرار جاء في صالحهم بعد مطالبات للأساتذة بضرورة تأجيل امتحانات طلاب فلسطين: «أنا في الفرقة الخامسة، وتواصلت مع عميد الكلية بعد إصدار القرار للتوضيح لكننا لا نعلم حتى الآن تباعته وهل سيكون هناك امتحان مخصص قبل الدور الثاني، أم سيكون مع الدور الثاني في شهري مارس وأبريل، وهو ما قد يؤخرنا 6 أشهر عن الامتياز، وسنتواصل مع العميد مرة أخرى للتوضيح».

«العالم كله يعلم عذركم»، كلمة من بين منشور الدكتور أحمد العناني، لكنها أعلنت عن تضامن واسع من عميد كلية طب الزقازيق مع أبنائه طلاب فلسطين، إذ عبر الطالب عبد الناصر رائد الكرنز، عن سعادته متمنيا أن يتم عمل امتحانات خاصة لهم لعدم تأخرهم عن دفعة الامتياز: «إحنا أكتر من 70 طالبا في الدفعة، والقرار جاء في وقت مناسب بس بنتمنى أن يتم عقد امتحانات خاصة بينا لعدم تأخرنا عن دفعة الامتياز بسبب ما يحدث في غزة من هجمات».

ترحيب بقرار عميد كلية الطب في الزقازيق

وقال الطالب حازم بوهيسي لـ«الوطن»: «الكهرباء مقطوعة عندنا في غزة وكان مفروض ننزل نمتحن لكن منذ بداية الهجمات لم نستطع النزول إلى مصر».