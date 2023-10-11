عمرو الليثي: «القاهرة الإخبارية» قدمت أداء احترافيا ومهنيا يستحق الإشادة

قال الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، إن قناة «القاهرة الإخبارية» قدمت أداء احترافيا ومهنيا يستحق الإشادة، منذ إنشائها حتى اليوم.

وتابع «الليثي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أوجه التحية لجميع العاملين في القناة، وعلى رأسهم الزميل والإعلامي أحمد الطاهري على الأداء المميز الذي يجري تقديمه في الانتقال وتغطية الأخبار، وما تكبدوه من عناء شديد ومخاطر كبيرة، وكل ذلك لم يمنعهم من أداء عملهم بصورة مهنية وإعلامية وفنية كبيرة».

أوضاف: «أثمن ما قامت به القناة، خاصة أنها تفوقت على القنوات الإخبارية الأخرى في فترة بسيطة، وبإنجاز كبير يحسب لإدارتها، وللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

أحمد فايق: «القاهرة الإخبارية» لم تخلع رداء القومية العربية

وأشاد الإعلامي أحمد فايق، بالتغطية الإعلامية التي قدمتها قناة القاهرة الإخبارية حول الوضع في غزة: «القاهرة الإخبارية قدمت تغطية مهنية عظيمة لما يحدث في غزة، مراسلون في كل مكان فخور بأن لدينا منصة إخبارية عربية لم تخلع رداء القومية العربية وغير منحازة للعدو مثل منصات إخبارية أخرى تدعي العروبة».