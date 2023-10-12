شهد سعر الدولار اليوم الخميس 12-10-2023 استقرارا في البنوك المصرية استمرارا للهدوء المستمر منذ بداية شهر أكتوبر الجاري كما أن هناك توقعات باستمرار استقرار سعر الدولار حتى نهاية الشهر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الخميس 12-10-2023 في البنوك المصرية، والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- كما وصل سعر الدولار في بنك مصر إلي 30.85 جنيه بيعا و 30.75 جنيه شراء.

سعر الدولار داخل بنك القاهرة

- فيما يسجل سعر الدولار داخل بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي

- بينما وصل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك أبوظبي الاسلامي 30.90 جنيه شراء و30.95 جينه بيعا.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- وعن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي يبلغ 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- ويسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.