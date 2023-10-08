سعر الدولار اليوم الأحد 8-10-2023 في البنوك المصرية.. اعرف آخر تحديث

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 8-10-2023 في البنوك المصرية استقرارا ملحوظا، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك والمواقع، حيث سجل سعر الشراء 30.83 جنيه، والبيع 30.96 جنيه في البنك المركزي المصري.

وتنشر «الوطن» سعر الدولار اليوم الأحد 8-10-2023 في البنوك المصرية، وفقا للمعلن من قبل المواقع الرسمية للبنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 8-10-2023 في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في البنك المركزي المصري 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.73 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار 30.85 جنيه في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

- سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء.

- سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- سجل سعر الدولار اليوم الأحد 8-10-2023 في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء.

- سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

- سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء.

- سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

- بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 8-10-2023 في البنك التجاري الدولي CIB للشراء 30.85 جنيه.

- بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار 30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.