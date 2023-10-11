وزير الخارجية: إيطاليا الشريك الرابع عالمياً لمصر والأولى أوروبياً

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تايانى، تناول العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية، بقدر كبير، سواء خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو خلال المباحثات الثنائية، معتبراً أن إيطاليا تعد الشريك الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي، كما أنها الشريك الرابع على الصعيد العالمي، لافتاً إلى أن 20% من الصادرات المصرية توجه نحو إيطاليا، وعدد الشركات الإيطالية العاملة في مصر شريك مهم بالنسبة لجهود مصر التنموية.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم ألأربعاء، أن هناك إرادة قوية بين الجانبين لتوسيع التعاون فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية وزيادة حجم الصادرات والشركات الإيطالية العاملة في مصر بما يعود بالنفع بالبلدين، كما أن العلاقة الثقافية العميقة التي تربط بين البلدين نظرا للحضارة بين البلدين القديمتين وأيضا الامتزاج فيما بين الشعبين عبر السنوات الماضية والأهمية التي نعلقها على التعاون في مجال التعليم.

ولفت أنه جرى تناول قضايا متصلة بالهجرة غير الشرعية، والعمل على تناول هذه القضية من منظورها الشامل سواء فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الضرورية لمعالجة هذه القضية، وإمكانية تناول هذه القضية من منظور الهجرة الشرعية والمنظمة.