خريطة سقوط الأمطار على 8 محافظات غدا.. و«الأرصاد» تحذر من الشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع تكون شبورة مائية على الطرق الرئيسية التى تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، إضافة إلى محافظات السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشير التوقعات إلى تعرض المحافظات إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتى تترواح سرعتها من 30 إلى 32 كيلومترا في الساعة في محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والوادي الجديد، والأقصر، وأسوان.

سقوط أمطار غداً الخميس

كما تشهد محافظات البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، والغربية سقوط أمطار غداً الخميس، بنسبة تصل إلى 30%، مع تكون ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، ولذا ناشدت هيئة الأرصاد الجوية سائقي المركبات والمسافرين بتوخي الحذر نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحياناً.

كما تتكون الغيوم الجزئية على جميع المحافظات غداً الخميس فيما عدا محافظات جنوب الصعيد، إذ يسود طقس مشمس نهاراً، وفيما يتعلق بحالة الأمواج فى البحر المتوسط تكون خفيفة تتراوح بين 1.5 إلى 2 متر وتكون شمالية غربية، وجاءت حالة الأمواج فى البحر الأحمر معتدلة يصل ارتفاعها إلى مترين.