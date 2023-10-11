وزير خارجية إيطاليا: مصر دورها رئيسي في استقرار المنطقة

شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على أهمية تخفيف التصعيد وتوطأة ما يحدث بين إسرائيل وقطاع غزة، والأزمة التي خلقتها حماس، حيث وجدت في مصر الإصغاء والرغبة في تهدئة الأوضاع من الدول العربية، من أجل الاستقرار وتدعيم السلام في الشرق الأوسط، وستكون هناك مبادرات موجهة إلى تهدئة الوضع برعاية الحكومة المصرية، وسنجد الدعم من الجانب الإيطالي.

أضاف «تاياني»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى التطرق حول الهجرة غير الشرعية، وسيجري توزيع الجهود بين مصر وإيطاليا للمكافحة ضد مهربي البشر، الذين يهربون أيضا أسلحة ومخدرات، وسنعمل مع مصر من أجل الوصول للأهداف المشتركة، ووقف موجات الهجرة غير الشرعية.

ولفت إلى أنه جرى التطرق لموضوعات الصناعة والزراعة والهجرة الشرعية ودعم ذلك، ونحتاج للأيدي العاملة المؤهلة، لذلك ندرس كل صور التعاون مع مصر عن طريق القطاع الخاص أيضا، من أجل تأهيل العمال في مجال الزراعة والصناعة.