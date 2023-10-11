في اليوم العالمي للفتاة.. «منة» تعلم أطفال تنزانيا اللغة العربية والثقافة المصرية

«منة» فتاة مصرية تطوعت بمعظم وقتها ومجهودها لتعليم أطفال تنزانيا اللغة العربية والثقافة المصرية، قالت إنَّ نسبة اقتراب اللغة السواحيلية من اللغة العربية تصل إلى حوالي 20 إلى 25%، وذلك للتشابه الكبير بين مصطلحاتها، وضربت مثالاً على ذلك بقولها إن «الكتاب» بالسواحيلي اسمه «كتابو».

إقبال الناطقين بالسواحيلي على تعلم اللغة العربية

وأضافت «منة»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، أنَّ حب هذه الشعوب، أي الأفارقة الناطقين بالسواحيلي، للغة العربية وتعلمها، نابع من عدة أمور، أهمها تشابه العديد من مصطلحات بالسواحيلي من اللغة العربية، وكذلك حبهم لشعوب المنطقة، نظراً للتقارب الحضاري والثقافي والعلاقات الطيبة التي تربط بلادهم بالدول العربية، ورغبتهم في معرفة المزيد عن التاريخ العربي.

تماثيل للزعيم الراحل جمال عبد الناصر في تنزانيا

وتابعت أنَّ هناك العديد من دول أفريقيا صنعت تماثيل في ميادينها للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مثل الموجود بالقرب من مقر وزارة الدفاع بـ تنزانيا، والذي شاهدته خلال تجولها في زيارة إلى تنزانيا، وكانت مفاجأة سارة لها، لأنه يدل على استمرار عمق العلاقات والقرب.

كما توجهت بالتهنئة إلى النجم عمرو دياب في عيد ميلاده اليوم، قائلة: «صباح الخير وكل سنة وأنت طيب.. عام حلو وكله نجاحات.. إن شاء الله»، باللغة السواحيلي.