طرق تعلم اللغة العربية لأبناء المصريين في الخارج

مع انتشار فيروس كورونا استحدثت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، تطبيقا جديدا على أجهزة التليفون المحمول، لتسهيل الخدمات التي يحتاجها المصريون في الخارج، ومن ضمن التطبيق "برنامج اتكلم مصري" الذي يسهل على أبناء المهاجرين تعلم اللغة العربية، بالتعاون مع شركة نهضة مصر.

وقامت الشركة بتطويره بالكامل وفقا لأحدث مفاهيم تكنولوجيا التعلم، وهي تعليم الأطفال المصريين بالخارج اللغة العربية والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافة المصرية، وقبل انتشار فيروس كورونا كان أولياء الأمور في الخارج يرسلون أبناءهم إلى تعلم اللغة العربية في السفارات المصرية، أو مراكز لتعلم اللغة العربية، لكن كانت تواجه المصريين مشكلة اختلاف اللهجات.

ويرصد التقرير التالي كيف يتعلم الأطفال أبناء المهاجرين في الخارج اللغة العربية:

- تطوير تطبيق على أجهزة التليفون المحمول لتعلم اللغة العربية.

- إرسال الأطفال إلى السفارات المصرية في الخارج لتعلم اللغة العربية باللهجة المصرية.

- استخدام مفهوم الـGamification لتحفيز الأطفال وتشجيعهم على التعلم من خلال الألعاب المختلفة والمسابقات وجمع النقاط والفوز بالهدايا المختلفة.

- تطوير المهارات اللغوية لدى الأطفال من المقيمين بالخارج "من استماع وتحدث وقراءة وكتابة".

- دعم قدراتهم على التواصل والحفاظ على الهوية المصرية من خلال تعزيز القيم وفق معايير حديثة تتلاءم مع طبيعتهم.

- تنفيذها عن طريق قصص وأغان ومحتوى شيق للأطفال يسهل عليهم فهمه والتفاعل معه، باستخدام أحدث مفاهيم التعلم الإلكترونية مثل الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence ومفاهيم التحفيز Gamification لخلق تجربة تعليمية ترفيهية متكاملة للأطفال.

- التطبيق ثلاثة مستويات مختلفة تغطي ثلاث فئات عمرية هي: المستوى الأساسي (3-6 سنوات)، المستوى المتوسط (6-9 سنوات) والمستوى المتقدم (9-12 سنة).

- تطوير المحتوى ليخدم القدرات المختلفة لكل فئة عمرية ويشمل محتوى شيقًا تفاعليًا من خلال تقديم الأحرف والكلمات وقصص وأغانٍ باللغة العربية، مع مجموعة كبيرة من الأنشطة التفاعلية والشيقة للأطفال التي تساعدهم على تعلم اللغة والتعرف على بلدهم وتقاليده بطريقة ممتعة وكل ذلك يأتي وفقًا لطرق علمية مدروسة.

- يوفر التطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي الذي يُمكن الأطفال من استخدام خاصية الـchat bot في محادثات حقيقية تدعم مهارات التواصل.