جمال بيومي: القاهرة وسّعت علاقاتها الدولية وتسعى لخلق حلول لأزمات أفريقيا والعالم

أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهم أدوات الدولة المصرية على صعيد السياسة الخارجية، من خلال إقامة علاقات طيبة مع كل الدول تزامناً مع لعب دور فعال فى إيجاد حلول لأزمات دول القارة الأفريقية، فضلاً عن الاهتمام بالقيادة الإقليمية والأوضاع فى دول الجوار، وهو ما أكده السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مشيراً إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد للسياسة الخارجية المصرية أهم أسلحتها الدبلوماسية.

وأضاف «بيومى» أنّ الرئيس بدأ نشاطه فى السياسة الخارجية من طوكيو فى أقصى الشرق إلى باريس فى أقصى الغرب، ثم نيويورك ليحضر دورة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليتمكن من إجراء نحو 40 مقابلة خلال 5 أيام فقط، وكانت أولى زياراته خارج مصر عندما زار الجزائر ليطمئن على صحة الرئيس الجزائرى السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، وكذلك اهتمامه بالجامعة العربية ونشاطه فى أفريقيا ثم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019، لتصبح مصر أكثر دولة تتولى رئاسة الاتحاد، ما يظهر التطور الكبير فى السياسة الخارجية المصرية.

الرئيس السيسى حرص منذ توليه علي إقامة علاقات طيبة مع دول العالم

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أنّه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرص على إقامة علاقات طيبة مع كل دول العالم: «الرئيس يستطيع التحدث فى أى وقت مع الرؤساء لحل مسائل أو مشكلات أو يتوسط بين الدول فى حل الأزمات مثل ليبيا أو سوريا أو السودان، ما يؤكد أن مصر استعادت دبلوماسية الرئاسة، وحيوية كبيرة أضيفت لعمل السياسة الخارجية المصرية»، لافتاً إلى أن القاهرة حصلت على قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار فلسطين دولة، وأن اسمها يذكر كدولة فلسطين خلال اجتماعات الوكالة.

ويعد هذا انتصاراً كبيراً لمصر وسارعت السلطة الفلسطينية إلى تقديم الشكر للجهود المصرية: «دور مصر ليس قاصراً على إيجاد حلول للأزمات فى أفريقيا والدول العربية فقط، لكنه فعال فى محاولة إيجاد حل وسط بين روسيا وأمريكا فى أزمة أوكرانيا، فعندما زار وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، مصر، قام وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، بنقل وجهة النظر الأمريكية إلى روسيا، وذلك فى إطار محاولة إيجاد حل يُرضى جميع الأطراف، ما يظهر أن مصر لا تترك أى مشكلة فى العالم إلا ويكون لها دور لحل المشكلة».

مصر دولة رائد في دول عدم الانحياز

وأشاد مساعد وزير الخارجية الأسبق بتدخل مصر فى حل الأزمات الأفريقية، وقال إنه دور طبيعى لأن مصر على صلة بكل الأطراف، كما تعد دولة رائدة فى دول عدم الانحياز، ما يسهل عملية مشاركتها فى حل الأزمات لأن لديها شركاء وأصدقاء وبالتالى فإن رأى مصر مؤثر فى سياسات العديد من الدول.

وأكد «بيومى» دور مصر فى مواجهة التغيرات المناخية، لافتاً إلى أنها استضافت مؤتمر «COP-27» ونجح نجاحاً باهراً، بمشاركة أكثر من 195 رئيس دولة، بالإضافة إلى أننا ندافع عن أفريقيا لأنها أكثر القارات المظلومة لأنها تحتضن غابات كثيرة تنتج الأوكسجين وتمتص الانبعاثات السامة، وليس لديها مصانع مثل الصين وأوروبا وأمريكا.