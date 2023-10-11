أسماء الفرق الصاعدة لدور الثمانية بدوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

انتهت مباريات المجموعة الرابعة، ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، والتى أسفرت عن فوز فريق الربع على الخادمية بنتيجة 5 /1، وسدد فريق الرملة 11 هدفا في شباك فريق فرج الكبرى ليرد بثلاثة أهداف، كما فاز فريق الكوم الطويل بهدفين نظيفين على فريق الفيروز.

مباريات المجموعة الرابعة

وذكر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في بيان، أن مباريات اليوم للمجموعة الرابعة حسمت صعود فريقي الرملة أول المجموعة، والربع ثاني المجموعة لدور الثمانية، وبذلك تأكد صعود فريق محلة دياي أول المجموعة الأولى، وسنهور المدينة ثاني المجموعة الأولى، والمنشأة الكبرى أول المجموعة الثانية، وشباس الشهداء ثاني المجموعة الثانية، وروينة أول المجموعة الثالثة، ومسير ثاني المجموعة الثالثة إلى دور الثمانية.

وشهدت مباريات المجموعة الرابعة في كفر الشيخ اليوم، حضور لجنة وزارة الشباب وضمت مدير إدارة الهيئات، وسام فاروق، ومدير عام البرامج الرياضية، وحسين فرج، مدير إدارة الإدارة الرياضية، وأسامة سعيد بإدارة الهيئات بوزارة الشباب، وحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، ومتابعة الدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات وحضور مصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية.