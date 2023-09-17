ذكرى محمود خليل الحصري.. أول من سجل المصحف المُعلم للأطفال

يوافق اليوم الذكرى الـ 105 على ميلاد الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، و أول من سجل القرآن الكريم برواية ورش عن نافع، وأول من سجل المصحف المعلم للأطفال، كما له العديد من القراءات المسجلة بروايات مختلفة.

وحسب موقع التنسيق الحضاري، عن الشيخ الحصري:

- ولد في قرية شبرا النملة بمركز طنطا محافظة الغربية، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره.

نال شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف.

و كان أول من سجل القرآن الكريم برواية ورش عن نافع، وأول من سجل المصحف المعلم للأطفال، كما سجل المصحف المفسر (مصحف الوعظ ).

اختاره اتحاد قراء العالم الإسلامي رئيساً له 1966، رتل القرآن الكريم في مقر الأمم، وفي القاعة الملكية وقاعة هيوارت في لندن.

سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبرواية ورش عن نافع، وبرواية قالون ورواية الدوري عن أبي عمر البصري، كما سجل المصحف المفسر (مصحف الوعظ).

مؤلفات الحصري

صدر للشيخ الحصري العديد من المؤلفات في أحكام قراءة القرآن الكريم منها:

- القراءات العشر من الشاطبية والدرة، ومعالم الاهتداء الي معرفة الوقف والابتداء، الفتح الكبير في الاستعاذة والتكبير، مع القرآن الكريم، قراءة ورش عن نافع المدني، قراءة الدوري عن ابي عمر البصري، رحلاتي في الإسلام، وتوفي الشيخ في 24 نوفمبر 1980.