«حجازي»: مؤتمر لتسليط الضوء على النموذج المصري لنظام تعليم «STEM»

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وإعداد المعلمين المختصين «STESSA»، يهدف لدعم منظومة التعليم المبني على المشروعات والمرتكز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال تقديم الدعم اللازم لوزارة التربية والتعليم للإدارة الفعالة لمنظومة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والعمل على التوسع في هذا النظام التعليمي، وإطلاق برامج لإعداد معلمين وقيادات مدرسية متخصصين في نظام STEM بعدد من الجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء مع رفيق منصور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التعليم والثقافة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

مدارس STEM نقطة مضيئة في التعليم المصري

أوضح الوزير أن مدارس STEM تمثل نقطة مضيئة في التعليم المصري، مشيرا إلى أنه في ضوء تكليفات القيادة السياسية، قامت الوزارة بإعداد مدرسة العباقرة هذا العام والتي ينضم إليها أفضل الطلاب الأوائل في الصف الأول الثانوي بمدارس ستيم، إذ تستهدف الوزارة عمل توأمة مع إحدى الجامعات خارج مصر مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وإحدى المدارس الأمريكية.

كما تطرق الوزير إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الإعداد لعقد مؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي يهدف إلى تسليط الضوء على النموذج المصري لنظام تعليم STEM، واستعراض أفضل المماراسات والدروس المستفادة، والتعرف على الخصائص المميزة له.

أكد رفيق منصور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التعليم والثقافة، أن هناك 28 ألف من خريجي البرامج التعليمية والثقافية التي تشارك فيها الولايات المتحدة مع الدولة المصرية، ما يزيد من أهمية تعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي وتنمية المهارات التي تحتاجها سوق العمل وهو ما تعكف عليه الحكومة الأمريكية من خلال برامجها المختلفة لثقل مهارات هؤلاء الشباب في مجالات متعددة ومنها العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التعليم والثقافة، عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية التي تتميز بتعدد الأطراف.

أوضح «منصور» أن الولايات المتحدة حريصة على تعزيز التعاون مع مصر في مجال ثقل مهارات الطلاب فيما يتعلق بتعلم اللغة الإنجليزية وبرامج الحفاظ على التراث وتمكين المرأة وحماية المناخ وتأهيل الطلاب لسوق العمل، فضلا عن اهتمامها البالغ بالمشاركة في رحلة تطوير التعليم قبل الجامعي فى مصر، معربا عن استعداد الجانب الأمريكي لتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الإطار.

شهد الاجتماع بحث تقديم مختلف سبل الدعم للطلاب من ذوي الهمم والذين توليهم وزارة التربية والتعليم أهمية كبيرة، وكذلك الاهتمام بالمدارس المجتمعية عبر مشروع «قرية متعلمة متمكنة»، الذي يخدم الطلاب الذين لم يلتحقوا بالمدارس ممن تخطوا العام التاسع من عمرهم.

كما جرى بحث تنفيذ مشروع التعليم من أجل الغد «Teach For Tomorrow» الذي يهدف إلى وضع نظام فعّال للتنمية المهنية المستمرة للمعلم المصري، ما يسهم في تحسين أداء معلمي المرحلة الابتدائية وإكساب الطلاب المصريين مهارات القرن الواحد والعشرين وأساسيات القراءة والكتابة والرياضيات.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى بحث مشروع مبادرة «تميز المعلم» الذي يهدف إلى تحسين جودة وملائمة برامج إعداد وتأهيل معلمي المرحلة الابتدائية.

حضر الاجتماع من الجانب الأمريكى، روبن هاروتونيان الوزير المفوض للشؤون الإعلامية والثقافية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وكورتس تشان المدير الإقليمي لبرامج اللغة الإنجليزية، وهناء سويدان أخصائي برنامج تدريس اللغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أکرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شیرین حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية، والدكتورة سوزي حسین مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية، وإيمان يوسف مدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية.