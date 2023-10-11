أستاذ فقه: نظرة المجتمع السلبية للمطلقة ظالمة (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الطلاق يترك أثرا نفسيا قويا على المرأة، ويجعل نظرة المجتمع سلبية، رغم أنها يمكن أن تكون مظلومة.

تمام: على السيدات دراسة المشكلات الزوجية جيداً

أضاف «تمام»، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «بنقول لكل سيدة إنها تدرس المشكلات الزوجية جيدًا، وتحسب كل الأبعاد النفسية والاجتماعية، الزواج ليس لحظة انفعالية، قبل ما أقبل على الطلاق لازم اعمل مقارنة إيه العيوب الآن وإيه العيوب التى قد تحدث».

تحذيرات النبي محمد من الاستعجال في الطلاق

تابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، مستشهدا بما حذرنا منه النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، من الكره والاستعجال فى الطلاق، فقد تكره خُلقا وتحب خُلقا آخر، فليس كل الخُلق يكره، تاليا الحديث النبوي الشريف، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلقا رضي منها آخر».