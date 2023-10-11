النائبة ولاء التمامي: إجبار الفلسطينيين على الخروج من أرضهم محاولة فاشلة من الاحتلال

حذرت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من محاولات تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم باتجاه مصر، مؤكدة أنها محاولة فاشلة من سلطات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية لصالحهم.

أعربت «التمامي» عن رفضها التام لممارسات إسرائيل العنيفة، التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية في قطاع غزة.

ونوهت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في بيان، بالرسالة التي أرسلتها القيادة السياسية المصرية بعد العدوان على غزة، بأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

وقالت عضو مجلس النواب، إن رسالة القيادة المصرية جاءت في وقتها تماما، لعدم التجاوز من جانب إسرائيل والتمادي في عدوانها، لافتة إلى ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.