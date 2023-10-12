التوصيات الزراعية لمنع تساقط ثمار البرتقال

يقول الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن من أسباب زيادة معدلات تساقط ثمار البرتقال هو تأثير التغيرات المناخية وهي من المخاطر التي تواجه الأنشطة الزراعية، والتساقط مبدأيا هو حالة فسيولوجية مرتبطة بعوامل كثيرة مع سيادة مناخ متذبذب خلال هذه الفترة.

أسباب تساقط ثمار البرتقال من الشجرة

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك أسبابا عديدة لتساقط ثمار البرتقال والفواكه بشكل عام التي تزرع في الشجرة وهي كالآتي:

- سوء تغذية الشجرة

-الري الغزير خلال فترة العقد

-التعطيش الشديد ثم الري الغزير

-الري أثناء ارتفاع درجات الحرارة الشديدة «الري في الظهيرة».

-نقص الحديد أو الزنك أو البورون في الشجرة

- الإصابة بالأمراض مثل البياض الدقيق

-عفن الأجنة الداخلي هذا المرض يؤدي إلى تساقط الثمار بعد العقد بـ 45 يوم

-التربة الكلسية أو المياه القلوية

-زراعة أشجار الفاكهة في الأراضي الطينية الثقيلة السيئة الصرف أو الأراضي التي يرتفع فيها مستوى الماء الأرضي عن 120 سم من سطح التربة خصوصا في الأجواء الحارة الجافة.

- التذبذبات العالية في الحرارة وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار.

التوصيات الزراعية والفنية لمنع تساقط ثمار البرتقال من الشجرة

أكد وكيل وزارة الزراعة بأن هناك توصيات زراعية وفنية يجب على المزارعين والفلاحين اتباعها لمنع تساقط ثمار البرتقال أو أي فاكهة من على الشجرة ومن أهمها:

-بالنسبة للبرتقال إذا كان الري بالتنقيط يتم حقن عناصر المكونة من الأحماض الأمينية ومحفزات النمو والزنك والحديد والكالسيوم وفوسفيت البوتاسيوم في شبكة الري وإن كان الري بالغمر يفضل إجراء رية سريعة على الحامي لمزارع البرتقال حيث تضاف الأحماض الأمينية مع مياه الري بنظام البرميل.

- إجراء ريات سريعة قبل بدء الموجة الحارة للري وأن يكون الري في الصباح الباكر فقط والابتعاد تماما على الري وقت الظهيرة.

-يفضل رش الأشجار بإحدى المركبات وهي «حمض السالسليك بمعدل 40 جرامات لكل 1000 لتر حيث يعمل على إيقاف أو تقليل تفاعلات الأكسدة المسؤولة عن تحلل وتدهور الأنسجة النباتية ورفع كفاءة المناعة الداخلية للنبات، وسليكات البوتاسيوم يزيد من سمك الخلايا والمحتوى المائي للنبات وتحمل موجات الحرارة العالية، والبرولين لرفع كفاءة المناعة الداخلية للنبات، والجليسين يشجع على بناء السكريات ورفع كفاءة المناعة الداخلية للنبات».