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الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من حزب الريادة المصري

كتب:

محمد طارق ومحمد سعيد الشماع
09:17 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الحملة الرسمية تستقبل وفدا من حزب الريادة المصري

الحملة الرسمية تستقبل وفدا من حزب الريادة المصري

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفداً من حزب الريادة المصري، لاستلام نماذج التأييدات التي قام الحزب بتجميعها من المصريين المقيمين بالخارج.

وعلى الرغم من التقدم بأوراق الترشيح مدعمة بنماذج التأييدات، إلا أن الحملة لا زالت تتشرف بتلقي العديد من نماذج التأييد حتى الآن، والذي يمثل نموذجاً فريداً من التأييد والدعم الوطني لشخص المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وتتوجه الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالشكر والتقدير والعرفان لكل أبناء الشعب المصري من جميع محافظات مصر والمصريين بالخارج، الذين حرروا نماذج لتأييد المرشح في الانتخابات الرئاسية المقبل.

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