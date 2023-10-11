اتفاقية العاصمة الإدارية وشركة (WMC) لتطوير التعليم بالمدارس الدولية

تحت شعار «نحو آفاق تعليمية واسعة»، وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتفاقية مع شركة Wealth Management Company (WMC) ممثل مدارس (Wycombe Abbey) البريطانية، والشركة الدولية للتعليم، لإنشاء تحالف متخصص يدير مدرسة الحي الدبلوماسي والمدارس الدولية، المزمع إنشاؤها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار خطط التحالف الاستثمارية في التعليم المتميز محلياً وقارياً، والتي تبدأ بافتتاح أول فروع المدرسة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

توقيع الاتفاقية

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وباتريك شيرنجتون، رئيس مجلس إدارة مجموعة (Wycombe Abbey) الدولية، والدكتور خالد القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة (WMC)، وذلك بحضور كل من قدسي رشيد، نائب السفير البريطاني بالقاهرة، والدكتور محمد مكاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتعليم، ولفيف من السفراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال.

وفي هذا السياق، صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن قطاع التعليم في مصر يشهد تقدمًا وتطورًا كبيراً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أنه منذ بداية فكرة إنشاء العاصمة الإدارية، تم وضع خطط استثمارية على المستويين المحلي والإقليمي، وتشمل التوسع في إدارة المدراس الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

التحالف مع شركة (WMC)

وأضاف المهندس خالد عباس أن الخطوة الأولى لإحداث طفرة فريدة من نوعها في قطاع التعليم في العاصمة هي إنشاء شركة بالتحالف مع شركة (WMC) والشركة الدولية للتعليم لإدارة مدرسة (Wycombe Abbey) في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية.

وتابع أن مدرسة (Wycombe Abbey) مدرسة خاصة رائدة عالمياً في مجال التعليم بالمملكة المتحدة، وهي من أعرق وأقدم المدارس على مستوى العالم، حيث تمتلك خبرة لأكثر من 125 عاماً، وتشتهر بنتائجها الأكاديمية المتميزة، وأن مدارس (Wycombe Abbey) اختارت العاصمة الإدارية الجديدة كمحطة ثالثة لها بعد الصين وهونج كونج، وتأتي الاتفاقية مع المدرسة في إطار خطة استثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشار الي أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم حالياً عدداً من المدارس والجامعات الدولية لإحداث نهضة تعليمية متميزة وشاملة في قطاع التعليم.

وقال قدسي رشيد، نائب السفير البريطاني بالقاهرة: «نحن فخورون بالتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أن (Wycombe Abbey) هي إحدى العلامات التجارية القوية في مجال التعليم في بريطانيا»، مضيفاً أن اتفاقية اليوم هي مجرد بداية لعصر تعليمي يبدأ من مصر والسفارة البريطانية جاهزة لتقديم كل الدعم ونتطلع لنرى الطلبة في المدارس.

ومن جانبه، أعرب بيتر وارن، رئيس مجلس مجموعة مدارس (Wycombe Abbey) عن سعادته بالتواجد في مصر وبتوقيع اتفاقية إنشاء فرع للمدرسة في العاصمة الإدارية الجديدة التي شهدت تطوراً ملموساً وكبيراً، مضيفاً أن «تواجدنا في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال شراكتنا مع (WMC) وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، يأتي في إطار توسعاتنا خارج المملكة المتحدة في مصر وعدد من الدول الأفريقية».

والمدرسة معروفة بنتائجها المتميزة التي تتيح لطلبتها الحصول على أماكن في أفضل الجامعات حول العالم، ولديها خبرة كبيرة في تطوير المناهج الدراسية المتنوعة لإلهام طلبتها ليصبحوا قادة المستقبل وأن وجود فرع لمدرسة دولية كبيرة تعد من أهم المدارس الدولية في العالم، إلى جانب المدارس والجامعات الدولية الموجودة بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد ثقة المؤسسات التعليمية الدولية والإقليمية والمحلية في العاصمة الإدارية الجديدة".