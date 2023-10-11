الفنان أحمد فؤاد سليم: الرئيس السيسي «مبيبطلش شغل وخوفت عليه من التعب»

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إنَّ الرئيس السيسي على مدار سنوات توليه حكم مصر عمل بتفاني ليواجه المسؤوليات الملقاه على عاتقه، حتى أنه «مبيبطلش شغل لمواجهة الضغوط التي تحيط بمصر من كل جانب، ورغم ذلك الأزمة العالمية ظهرت أثارها على الناس لشدتها».

سليم: الرئيس السيسي بدى عليه التعب مؤخرا وبعض النقد غير موضوعي

وأضاف «سليم» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنه ربما ينتقد البعض بشكل غير حيادي، لذلك اضطررت في كلمتي لأن أقول كلمة حق في الرئيس السيسي بدافع الخوف، لأنه بدى عليه التعب مؤخرا: «تسرب إلى نفسي شخصيا أن الرئيس السيسي بالفعل تعب.. وبدى ذلك عليه ولابد أنه تعب».

سأقول كلمة حق في هذا الرجل

تابع الفنان أحمد فؤاد سليم، أنه «مرة أرسلت لـ الرئيس السيسي رسالة مفادها، خلي بالك من صحتك، لأني أراه لا يتوقف عن العمل بدأب، داعياً له بالصحة والبركة»، مستطردا: «قلت زهق.. لأن التصريح الذي قاله عن الانتخابات رغم أنه كلام عظيم وجميل، زي.. ربنا يولي من يصلح، لكني حسيته أنه زهق.. فخوفت فقلت في ضميري سأقول كلمة حق في هذا الرجل».