سياسية فرنسية: مصر أكثر دولة تدعم القضية الفلسطينية وسيناء للمصريين

قالت الدكتورة جيهان جادو، مسؤولة العلاقات العامة بوزارة الثقافة الفرنسية، إن مصر من أهم الدول التي تتعامل بحيادية وتدعم القضية الفلسطينية، مشددةً على أنه لا توجد دولة عربية أو أوروبية تتبنى القضية الفلسطينية مثل مصر، ومشوارها كبير في هذا الصدد.

تقديم يد العون لفلسطين

وأضافت «جادو»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «كل من يعتقد أن مصر لا تريد تقديم يد العون لفلسطين مخطئ، وبكل أسف، هناك توجه غربي يشجع على أن يكون حل القضية هو توطين الفلسطينيين في سيناء، مثل مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني».

مصر تدعم الحالات الإنسانية من فلسطين

وتابعت: «مصر تدعم الحالات الإنسانية من فلسطين، كما أن لها مستشفى ميدانياً هناك وقوافل طبية وتقدم الأدوية والغذاء، فمصر تدعم الشعب الفلسطيني بمنتهى القوة وهي من تتبنى عملية السلام منذ الأزل، ولكن يجب ألا يتدخل أحد في شؤون مصر، لأن سيناء للمصريين فقط ولأولادها الذين دفعوا دمهم ثمنا لتحريرها».