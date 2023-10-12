حكم إخراج الزكاة على هيئة أشياء عينية.. «الإفتاء» توضح

قد يستبدل قطاع كبير من المسلمين أموال الزكاة بأشياء عينية، الأمر الذي يجعله محط جدل واختلافا للآراء بين جموع المسلمين، ما دفع دار الإفتاء المصرية توضيح الحكم الشرعي لتلك المسألة.

حكم إخراج الزكاة على هيئة أشياء عينية

وحول حكم إخراج الزكاة على هيئة أشياء عينية، فقد أوضحت دار الإفتاء أن إخراج زكاة المال في صورة أشياء عينية؛ كالأطعمة، والملبوسات، وأدوات منزلية مناسبة لاحتياج الفقراء والمساكين، هو أمر جائز شرعًا؛ مع التنبيه على أن يكون ذلك ممَّا يحتاجون إليه، لا ممَّا يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.

حيث لفتت الدار إلى أن السبب في ذلك يعود إلى كون مال الزكاة حقٌّ خالصٌ للفقير؛ فعن عطاء قال: «كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم»، والمقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.

حكم إخراج الزكاة بالقسط

وحول رأي الشرع في إخراج الزكاة بالقسط في صورة دفعات شهرية على مدار العام، فقد أوضح الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أن ذلك الأمر يجوز ذلك شرعًا؛ لما في ذلك من رعايةِ مصلحة الفقير وسَدِّ حاجته، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرج الزكاةَ كلَّها، ولا يُعَدُّ هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء.