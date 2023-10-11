هل يجوز إعطاء الأبناء من الزكاة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تُدعي «هيام»، مفاده إنها لديها مواشي ويخرج منها لبن، فهل على اللبن زكاة أو صدقة؟ وهل يمكن أن تصرف الصدقة على أبنائها الأيتام؟

«شلبي»: الابن ليس له زكاة ولكن يجوز الصدقة

وقال «شلبي»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء، إنَّ «الابن ليس له نصيب من الزكاة، وإذا أرادت الصدقة فلا مانع من هذا، لكن بعدما تكفى حاجة البيت، لأن الكمية تكون قليلة وليست مثل المزارع، فالشرع خفف هذه النسبة».

لا زكاة بين الأصول والفروع

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا زكاة بين الأصول والفروع، بمعنى أنه لا يجوز أن أعطى والدي أو والدتي من أموال الزكاة، وكذلك العكس، موضحا: «الأولاد أيتام، في بعض الفقهاء أجازوا أنه يصرف عليهم، وهذا ليس الأصل، ما دام الظروف ضيقة، لكن لو في سعة وغنى يكون الأفضل انهم ألا يأخذوا منها».