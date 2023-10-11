سيناتور أمريكي: الحصار الإسرائيلي على غزة انتهاك خطير للقانون الدولي

انتقد السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء والغذاء والوقود والمياه عن أكثر من مليوني نسمة في قطاع غزة، ووصف تلك الممارسات بأنها «انتهاك خطير للقانون الدولي»، من شأنه أن يتسبب في سقوط مئات من القتلى والجرحى، ومعاناة آلاف الأطفال.

«ساندرز»: استهداف المدنيين جريمة حرب

وقال «ساندرز»، في بيان نقلته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، إن «استهداف المدنيين جريمة حرب، بغض النظر عمن ارتكبها»، وأضاف أن «منع إسرائيل الشامل وصول الغذاء والماء والضروريات الأخرى إلى غزة، يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ولن يفعل شيئاً سوى الإضرار بالمدنيين الأبرياء».

ضبط النفس وتأمين وصول المساعدات الإنسانية

وتابع السيناتور الأمريكي قائلاً: «علينا أيضاً أن نصر على ضبط النفس من جانب إسرائيل، التي تهاجم غزة، وأن نعمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة»، واختتم بقوله: «دعونا لا ننسى أن نصف مليون شخص في غزة هم من الأطفال، الأطفال والأبرياء لا يستحقون العقاب على أفعال حماس».