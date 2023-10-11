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إصابة شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات بجنوب الخليل

كتب:

منى السعيد
10:21 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
مشاهد من عدوان الاحتلال

مشاهد من عدوان الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إصابة شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفوار وبلدة الظاهرية جنوب الخليل، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف بيان الوكالة أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في كل من مخيم الفوار وبلدة الظاهرية وعلى مفترق قرية خرسا جنوب الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين.

وتابع البيان أن المواجهات أسفرت عن  إصابة شاب من مخيم الفوار بالرصاص الحي في القدم، حيث نقل إلى المستشفى، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بلدة الظاهرية، تم علاجه ميدانيا.

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