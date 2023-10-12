الإسكندرية تفوز على المنوفية بكرة القدم ضمن اللقاء الختامي لقرى «حياة كريمة»

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن محافظة الإسكندرية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة حققت فوزا كبيراً على المنوفية في اللقاء الختامي، بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في ألعاب «كرة القدم، وتنس الطاولة».

وجرى اللقاء الختامي خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر 2023 بالمدينة الشبابية ببورسعيد وفازت الإسكندرية على المنوفية في مباراة كرة القدم التي جمعت بينهما بنتيجة 0/3 .

نقلة حضارية غير مسبوقة

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن المديرية تحرص دائماً على المشاركة في جميع الفعاليات التي تُنظمها وزارة الشباب والرياضة وجاءت مشاركة الإسكندرية باللقاء الختامي الذي أقيم بالمدينة الشبابية ببورسعيد للمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتويجاً لنجاح المبادرة حتى الآن في جميع المشروعات والأنشطة التي نقلت القرى نقلة حضارية غير مسبوقة.

نفذتها الشباب والرياضة

وأشارت صفاء الشريف، إلى أن اللقاء الختامي لقرى حياة كريمة أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتنفذه «الإدارة المركزية للتنمية الرياضية»، بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة ببورسعيد.