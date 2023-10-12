سعر البيض في الأسواق اليوم الخميس 12-10-2023

تواصل وزارة الزراعة طرح بعض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، منها البيض الذي استقرت أسعاره منذ أمس مع توقعات بمزيد من الانخفاض الساعات المقبلة، وانتظارا لتطبيق قرار الحكومة بخفض سعر العديد من السلع في الأسواق.

وطرحت وزارة الزراعة، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، سعر البيض بـ125 جنيها، ووفرت في منافذها الأنواع المختلفة من البيض.

سعر البيض اليوم

وسجل سعر البيض اليوم بنوعيه «الأبيض - الأحمر» نحو 125 جنيها للطبق الذي يحتوي على 30 بيضة، حيث يخرج من المزرعة بسعر 115 جنيها فقط.

وفي الأسواق والمحال التجارية المختلفة، سجل سعر كرتونة بيض أحمر نحو 130 جنيها، والأبيض 128 جنيها، والبلدي 139 جنيها.

انخفاض أسعار 10 سلع أساسية بداية من السبت

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن قائمة السلع الأساسية التي سيتم تخفيض أسعارها بداية من السبت المقبل، وهي كما يلي.

- الدواجن الحية.

- الدواجن المجمدة.

- كرتونة البيض.

- منتجات الألبان.

- الفول.

- العدس.

- المكرونة.

- السكر.

- الزيت الخليط.

- الأرز.