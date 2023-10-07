أمين «الأعلى للجامعات الخاصة»: تسكين 120 ألف طالب وطالبة بالكليات

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن تنسيق 2023 شهد قبول 120 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات الأهلية والخاصة وذلك من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، لافتاً إلى أنه أعلى معدل قبول في القطاع الخاص والأهلي مقارنة بالأعوام الماضية.

الغر: لأول مرة يتم قبول الأعداد الكبيرة

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه بالنسبة للمنح الدراسية المجانية فإنه جرى توزيع غالبيتها على كل الجامعات المتواجدة في المحافظات الحدودية، وكذلك منحها لطلاب تلك المحافظات في اطار اعمال التنمية الشاملة التي تستهدف كل القطاعات محليا وإقليميا، منوها إلى أنَّ التوزيع للمنح كان وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الغر: المنح الدراسية تم توزيعها على المحافظات الحدودية

وتابع أنَّ أعمال التطوير والتحديق للبرامج الدراسية بمختلف الجامعات تتم وفقا لتوجيهات الدولة المصرية وبما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وبما يسهم في تأهيل الشباب لمختلف سوق العمل إقليميا ودوليا.