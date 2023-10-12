موعد طرح المرحلة الثانية من وحدات شقق سور مجرى العيون.. اعرف الأسعار

أعلنت مصادر حكومية طرح المرحلة الثانية لوحدات سور مجرى العيون بعد أيام قليلة، موضحا أن المرحلة الأولى انتهى الحجز بها في اليوم الأول فور الطرح.

أسعار وأنظمة سداد وحدات سور مجرى العيون

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر الوحدات يبدأ من مليوني و700 ألف جنيه حتى 4 ملايين و400 جنيه، وأنظمة السداد تتمثل في دفع 10% من قيمة الوحدة كمقدم حجز، والقسط يكون على فترة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات.

مساحات وحدات سور مجرى العيون

وأضاف المصدر أن مساحات وحدات سور مجرى العيون تبدأ من 125 مترا مربعا حتى 175 مترا مربعا، منوها أن موعد تسليم وحدات سور مجرى العيون يكون في منتصف العام المقبل 2024.

شروط حجز وحدات سور مجرى العيون

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن شروط حجز وحدات سور مجرى العيون، وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 سنة.

- الحصول على كراسة الشروط فهي جزء أساسي في عقد البيع.

- استخدام الوحدات استخدام سكني فقط.

- عدم تغيير الحاصلين على وحدات سور مجرى العيون تخصيص الشقة، لأنه عند حدوث ذلك يعتبر مخالفة عقارية ويحق فسخ العقد دون إنذار.

- يقر المتقدم للحجز على شروط حجز شقق سور مجرى العيون.