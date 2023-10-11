رئيس «حقوق الإنسان» بالنواب: معايير أوروبا مزدوجة في القضية الفلسطينية

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن حال الشارع المصرى حاليًا ملاحظ لوجود حالة من الغضب وسط كل الشعوب العربية تجاه الإجرام تجاه فلسطين وشعبها الذي لا علاقة له بحقوق الإنسان.

ازدواجية في المعايير الأوروبية

وأضاف طارق رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، مع الإعلامية شيرين عفت، على قناة دي إم سي، أن هناك ازدواجية في المعايير الأوروبية وانتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ما يحدث من المجتمع الدولي حيال القضية الفلسطينية ليس بجديد.

النتيجة صفرية للقضية الفلسطينية

وتابع: «المجتمع الغربي لم يقدموا شيئا لفلسطين والنتيجة صفرية للقضية الفلسطينية، والموقف المصري منذ تاريخ القضية إلى الآن لا يستطيع أحد المزايدة عليه والآن في حجم كبير من الاتصالات لوقف التصعيد الإسرائيلي».