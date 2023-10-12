محافظ السويس يخصص الثلاثاء من كل أسبوع لحل مشاكل مواطني حي فيصل

حددت رئاسة حي فيصل بمحافظة السويس، يوم الثلاثاء من كل أسبوع لاستمرار عقد اللقاء الجماهيري، بحضور اللواء عمرو البغدادي رئيس الحي، مع تحديد رقم هاتف لتلقي شكاوى المواطنين.

تواجد مديرية الإدارات المختلفة لحل مشكلات المواطنين

وأعلن اللواء أركان حرب عمرو أحمد البغدادي رئيس حي فيصل عقد اللقاء الجماهيري الأسبوع الجاري بتواجد مديري الإدارات المعنية بعقد اللقاء الأسبوعي لحل مشاكل المواطنين في إطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس باستمرار العمل على خدمة المواطنين والتواصل معهم لحل مشاكلهم، وتخصيص يوم في الأسبوع لحل مشاكلهم.

تلقي طلبات المواطنين هاتفيا وعلى الصفحة الرسمية

وذكر بيان رئاسة حي فيصل على الصفحة الرسمية، أن جميع طلبات المواطنين التي جرى تقديمها من خلال رقم الهاتف الخاص بالشكاوى والطلبات على رقم 3643302 رقم الهاتف الخاص بالحي يتم حلها جميعا وبشكل فوري وجاري العمل على حل الطلبات الأخرى التي تحتاج إلى وقت وذلك لتخفيف ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.