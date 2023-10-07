رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: الدولة تسير في اتجاه صحيح وترغب في تحقيق تنمية

أكد عبدالله عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أن هناك 20 كلية في جامعة القاهرة تجري عملية انتخابات اتحاد الطلاب كل عام من خلال برنامج انتخابي، ويمر المرشحون في اتحادات الطلاب على طلاب الدفعات المختلفة ثم الكليات والجامعة بشكل عام.

وأوضح عبدالله عرمش، خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنهم فيما يخص انتخابات الرئاسة يتعاملون مع الطلاب باعتبارهم فئة مثقفة في الجامعات، وبالتالي لا بد من إقناع الطلاب بالمشاركة في الانتخابات من خلال علم ودراسة وثقافة، مشيرا إلى أنهم يوجهون الطلاب بالاطلاع على الحياة السياسية.

الشباب يمثل 60% من المجتمع المصري

وتابع: «المهم بالنسبة لنا أن شباب الجامعات يكون مشارك في العملية الانتخابية وهذا يمثل شرفا لمصر دوليا وإقليميا خاصة وأن الشباب يمثل 60% من المجتمع المصري وضروري يكونوا فاعلين»، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير في اتجاه صحيح وترغب في تحقيق تنمية.