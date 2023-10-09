الخشت يهنئ طلاب جامعة القاهرة الدولية بالعام الجديد: تدرسون في صرح مميز

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية في جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر لمتابعة سير العملية التعليمية، والتي انطلقت الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023-2024.

وأكد الدكتور الخشت للطلاب، أنّ المعرفة قوة، وأنّ العلم هو سبيل التقدم، وبالعلم يعز الله قوما ويذل آخرين، كما وجّههم إلى ضرورة التوسع في القراءة، خاصة التي تساهم في تحسين طرق التفكير وتزيد المعرفة بالنفس وبالعالم، كما اطمأن خلال جولته على انتظام الدراسة في القاعات، وتجهيزها وفق أحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما اطمأن على وجود أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات.

ورحب الدكتور محمد الخشت، بالطلاب الجدد، ووجّه لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، وبانتمائهم إلى جامعة القاهرة الدولية التي تعد علامة مميزة ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي في مصر، كما استمع إلى مقترحاتهم وطلباتهم ووعدهم بالاستجابة الفورية.

وخلال الجولة، وجّه الدكتور الخشت، بعض النصائح التي تساعد الطلاب لتنمية مهاراتهم المختلفة، وحثّهم على ضرورة الاجتهاد والسعي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، مع ضرورة أن يكون لهم هدف مرحلي، وأن يكون لهم غاية واستراتيجية، وطالبهم بعدم الاعتماد على الحظ، واتباع كل الوسائل الصحيحة المؤدية لتحقيق الهدف.

وتابع أنّه من الواجب ربط التجربة الخاصة بتجربة الوطن، قائلا: «تقدمك مرتبط بتقدم الوطن، وأمنك مرتبط بأمنه، وسلامتك مرتبطة بسلامته، وشعارك في الحياة (ليكن إلى النجوم من خلال العقل والمشقة)، والبداية الآن وليس غدا».