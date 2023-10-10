قافلة مجانية لـ«مستقبل وطن» ببني سويف توقع الكشف الطبي على 752 مواطنا

نظمت أمانة الصحة والسكان في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع أمانة مركز إهناسيا، قافلة طبية مجانية بقرية كفر أبو شهبة التابعة لمركز إهناسيا، والتي استهدفت أهالي القرية والقرى المجاورة، وشهدت إقبالا من جانب الأهالي.

الكشف على 752 مواطنًا خلال القافلة

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 752 مواطنا، في تخصصات الأطفال، الباطنة، عظام، والجلدية والأسنان، حيث جرى صرف الأدوية وإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم مجانًا.

ندوة تثقيفية صحية للمترددين على القافلة

كما شملت القافلة التي نظمها حزب مستقبل وطن تنظيم ندوة تثقيفية صحية تضمنت توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي، عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والنظافة الشخصية والمنزلية، التغذية السليمة للسيدات والأطفال وكبار السن.

قوافل طبية بمختلف القرى في محافظة بني سويف

يشار إلى تواصل أمانة الصحة بحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، بقيادة الدكتور محمد بكري الخولي، في إطلاق القوافل الطبية بمختلف قرى المحافظة، في إطار الدور المجتمعي للحزب، ودعم الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مديرية الصحة.

ندوات صحية توعوية لأمانة المرأة في بني سويف

كما تجري أمانة المرأة في الحزب بقيادة الدكتورة هبة عبدالعظيم، عددا من القوافل التوعوية التثقيفية للسيدات في القرى عن الكشف المبكر لسرطان الثدي وكيفية الوقاية منه بالتعاون مع أمانة الصحة في المحافظة، تنفيذا لتكليفات النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، بإشراف الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم.