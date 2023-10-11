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فوز 6 مشروعات بجامعة بنها ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

كتب:

حسن صالح
04:56 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
مشروعات جامعة بنها الفائزة

مشروعات جامعة بنها الفائزة

شاركت جامعة بنها في فعاليات المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي نظمته محافظة الجيزة، للإعلان عن المشروعات الفائزة في الدورة الثانية للمبادرة على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

جاء بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والسفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الثلاث وأصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة.

تحقيق التنمية المستدامة 

وأكدت الجامعة، في بيانها، أن المبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية تعتبر من المبادرات المهمة من أجل تعزيز جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأن مشاركة باحثين جامعة بنها يأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به الجامعة في تحفيز الابتكار الأخضر وبناء قدرات المشاركين في المبادرة لخدمة المجتمع. 

المشروعات الفائزة جامعة بنها 

واستعرض رئيس الجامعة المشروعات الفائزة والتي تم اختيارها بإجمالي 6 مشروعات، تضمنت من فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، حيث فاز مشروع استحداث سطح طباعي للطباعة بالنقل الحراري من خامة البامبو لتحقيق التنمية المستدامة، والمقدم من الدكتورة سيدة محمد سليمان بكلية التربية النوعية.

وضمن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، فاز مشروع زراعة الأسطح ودورها في التنمية المستدامة المقدم من الدكتورة مرفت جميل حسن من كلية العلوم، ومشروع آخر مقدم من هند مصطفي يسن بكلية الهندسة، ومشروع طحال نانوية لأسماك مقاومة للتلوث والتغيرات المناخية جينيا وغذائيا، والمقدم من الدكتورة هيام سعيد علي بكلية الطب البيطري.

وضمن فئة المشروعات المتوسطة، فاز مشروع الإدارة الذكية المستدامة لمعدات إنشاء الطرق وتطويرها، والمقدم من الدكتور أحمد خالد عبد الوهاب بكلية الزراعة، ومشروع إعادة تدويرالمخلفات المعدنية والخشبية كأحد المشاريع الإنتاجية الصغيرة في ضوء التنمية المستدامة المقدم من الدكتورة إيمان صلاح السيد.

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