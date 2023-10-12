رئيس العاصمة الإدارية يتابع تنفيذ محطة المعالجة شرق المدينة

تابع المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال جولاته الميدانية أعمال محطة المعالجة الرئيسية شرق المدينة، على طريق القاهرة/ السويس، والأعمال الخاصة بخط قطر 2500 مم، وكذا الأعمال الخاصة بالخط قطر 1300 مم.

أعمال محطة المعالجة الرئيسية في العاصمة الإدارية

وفي بداية الجولة طلب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، من الشركة المنفذة تقديم عرض بالموقف التنفيذي للمشروع بالكامل طبقًا للبرنامج الزمني، وتوضيح نسب التنفيذ التي وصل إليها المشروع حتى تاريخه، كما تفقد موقع المشروع بشكل عام.

وأكد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء المرور، ضرورة الاهتمام بالجودة والاتقان في الأعمال وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني المحدد في العمل والالتزام بالسلامة والصحة المهنية، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروع والتأكيد على التوريدات بأن تكون طبقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.