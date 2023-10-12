انخفاض أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 12-10-2023

أعلنت البورصة العامة للدواجن، تراجع أسعار الكتاكيت اليوم 12-10-2023 بالأسواق، في ظل تراجع أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية بسبب استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، فضلا عن توقعات بانخفاض أسعار الدواجن والكتاكيت خلال الفترة المقبلة، نظرا لمبادرات الدولة لخفض أسعار السلع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم 12-10-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 24 و24.25 جنيه.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 10.50 و11 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت ساسو بين 20.50 و21.50 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 21.50 و22.50 جنيه.

- وبالنسبة لسعر روزي بيور يتراوح بين 14.50 و15.50 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 16.50 و17.50 جنيه.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي

وعن أسعار الكتاكيت في شركة الوادي يبلغ 29.50 جنيه.