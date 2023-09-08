أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 8-9-2023.. «اعرف بكام»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 8-9-2023 ثباتًا في الأسواق المصرية، خلال الفترة الحالية، وفسر خبراء الاقتصاد هذا الأمر بتوافر الأعلاف وثبات أسعارها في الأسواق، وأن عملية التفريخ مستقرة وتحقق زيادة إنتاجية في الثروة الداجنة، ما يساهم في ثبات أسعار الدواجن البيضاء التي تحظى بانتشار واسع بين الأسر المصرية.

الرقابة على الأسواق

ونستعرض أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 8-9-2023 وفق أسعار بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي شهدت الأسواق ثباتًا في الأسعار بسبب جهود أجهزة الدولة في الرقابة على الأسواق، وضبط الخارجين على القانون غير الملتزمين بالأسعار المقررة، وتوقيع المخالفات القانونية ضدهم.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأعلنت بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-9-2023 أسعار الكتاكيت، وتبين أنّ سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 16 و16.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي ما بين 7.75 و8.75 جنيه.

وسجل سعر الساسو بيور بين 13.5 و14.5 جنيه.

اوبلغ سعر لكتكوت هجين بين 9.5 و10.5 جنيه.

كما سجل سعر الكتكوت جيل ثاني بين 11 و12 جنيهًا.

- وسجل سعر الكتكوت روزي بيور سعرا يتراوح بين 12.5 و13.5 جنيه.