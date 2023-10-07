أسعار الكتاكيت اليوم 7-10-2023 في الأسواق.. البلدي بـ9 جنيهات

أعلنت البورصة العامة للدواجن ثبات أسعار الكتاكيت اليوم 7-10-2023 في الأسواق، في هدوء مستمر منذ فترة طويلة في ظل تراجع أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية بسبب استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، كما أن هناك توقعات بانخفاض أسعار الدواجن والكتاكيت خلال الفترة المقبلة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم 7-10-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 27 و 27.25 جنيه.

أسعار الكتاكیت الیوم

- كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 9 و10 جنيهات.

- ويتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 13.5 و14.5 جنيه.

- فيما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 15 و16 جنيها.

- وبالنسبة لسعر روزي بيور يتراوح ما بين 16 و17 جنيها.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي

وعن سعر الكتكوت الأبيض في شركة الوادي يبلغ 7.75 جنيه.